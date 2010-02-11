Работники Житнего и Владимирского рынков будут протестовать

Работники Житнего и Владимирского рынков Киева намерены 25 февраля провести акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации, требуя отменить решение о приватизации этих рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель первичной организации профсоюза «Захист праци» на Житнем рынке Киева Арид ИБАДОВ в четверг в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы готовим акции протеста совместно с работниками Владимирского рынка. 25 февраля мы намерены пикетировать Киевраду и мера», - сказал А.ИБАДОВ.

Он сообщил, что работники рынков будут требовать отмены решения КГГА о приватизации рынков, которое было принято 29 октября прошлого года.

«Мы решительно боремся против приватизации коммунальных предприятий Киева. Мы призываем трудовые коллективы и коллективы арендаторов муниципальных предприятий, подлежащих приватизации, к сплочению и созданию в Киеве Комитета солидарных действий для координации борьбы за сохранение предприятий, рабочих мест и социального коммунального блока города», - говорится в документе, принятом на общем профсоюзном собрании «Захист праци» на Житнем рынке 4 февраля 2010 г.

По словам заместителя председателя первичной организации профсоюза «Захист праци» на Житнем рынке Киева Владимира ПОГИБЫ, на рынке работает около 1 тыс. предпринимателей, которые ежемесячно выплачивают 1-14 тыс. грн., поэтому «разговор КГГА о нерентабельности рынка отпадает».

Депутат КГГА, заместитель председателя фракции Блок Виталия Кличко Наталья НОВАК сообщила, что, по экспертным оценкам, стоимость Житнего рынка в несколько раз превышает 100 млн. грн., за которые Киеврада намерена приватизировать объект.

«Эти действия приносят убыток общине Киева», - сказала Н.НОВАК. Она добавила, что Блок Виталия Кличко готовит проект документа об отмене решения о приватизации этих рынков.

По словам директора центра исследований проблем гражданского общества Виталия КУЛИКА, рынки остаются для киевлян одним из основных мест покупки продуктов. По исследованиям центра, на сегодня около 37% киевлян приобретают там продукты питания, причем с начала кризиса этот показатель вырос на 10 п.п. Кроме того, около рынков образовывается стихийная торговля, которая дает возможность выживать беднейшим слоям населения. Также кризис привел к росту желающих работать реализаторами на рынках.

В.КУЛИК подчеркнул, что в других странах решение о приватизации принимается путем проведения местного референдума, таким образом, община может влиять на принятие решений, тогда как в Украине этого нет, и сегодня в момент «междувластия» «делки» проводят шоковую приватизацию, в надежде, что «ответственность может не наступить».

Он высказал мнение, что необходимо внести изменения в закон о местных референдумах с тем, чтобы упросить процедуру их проведения.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2009 г. Киевсовет принял решение № 541/2610 «О внесении изменений в решение Киевсовета от 08.02.2007 № 62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы». Проект решения был подан с голоса, без объяснительной записки и обсуждения в комиссиях и предусматривал продажу с аукциона здания Житнего рынка (ул. Верхний Вал, 16) и Владимирского рынка (ул. Горького, 115).

Блок Кличко обратил внимание СМИ, что на аукцион выставляются не целые имущественные комплексы, стоимость которых могла бы быть намного выше, а отдельные их помещения, которые сегодня находятся на балансе коммунальных рынков.