Эксперт: украинские фондовые индексы cкорректировались

Украинские фондовые индексы cкорректировались в четверг, 11 февраля, в соответствии с европейскими рынками.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН начальник департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, вчера торги в Европе начались на позитивной ноте благодаря хорошим макроданным из Австралии и растущим азиатским рынкам. Кроме того, добавил аналитик, лидеры ЕС пришли к соглашению по выделению финансовой помощи для Греции.

Однако позднее, отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ, вышла положительная статистика по рынку труда США, которая подняла доллар на опасениях о том, что ФРС вскоре начнет поднимать ставки. Рост доллара оказал понижательное давление на акции, нефть и золото, объяснил он.

Аналитик напомнил, что украинские площадки закончили вчерашнюю сессию падением. В частности, из голубых фишек на УБ только «Райффайзен банк Аваль» вырос в цене, на 0,6% до 0,275 грн., сообщил Ю.БЕЛИНСКИЙ. По остальным фишкам падение было довольно равномерным по всем секторам, на 1%-1,5%, отметил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 11 февраля, снизился на 0,46% – до 637,13 пункта. Общий объем торгов составил 277 млн. 959,9 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,93% – до 1650,47 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. грн.