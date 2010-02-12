Чикагская товарная биржа станет хозяйкой Dow Jones

Чикагская товарная биржа /CME Group/ станет фактическим хозяином всемирно известной службы биржевых индексов Dow Jones. Владелец службы - издательская компания Dow Jones решила создать совместное предприятие с CME Group, в котором последней будет принадлежать 90%. В качестве своей доли Dow Jones, за которой останется 10%, вносит службу индексов, стоимость которой оценивается в 675 млн. долл.

В соответствии с условиями соглашения, о котором в среду объявлено в Нью-Йорке и Чикаго, новое СП получит на долгосрочной основе право давать разрешение на использование названия Dow Jones в сфере финансовых индексов. За компанией Dow Jones сохранится право собственности на торговую марку Dow Jones, включая марочные названия.

В результате эмиссии акций нового СП и продажи своей доли в службе индексов STOXX Ltd. поступления компании Dow Jones составят почти 1 млрд долл. Компания начала подыскивать покупателей на службу Dow Jones прошлым летом. По мнению аналитиков, это было вызвано тем, что мультимедийная империя Руперта Мердока News Corp., которая купила Dow Jones два с половиной года назад за 5,7 млрд долл., решила избавиться от некоторых из ее активов. В условиях глобального финансового кризиса доходы и стоимость акций News Corp. снизились.

Индекс Dow Jones был создан редактором газеты Wall Street Journal Чарльзом Доу в мае 1896 г. на основе акций 12 ведущих американских корпораций и сегодня является наиболее известным рыночным барометром в мире. Он высчитывается на основе курсов акций 30 крупнейших американских компаний, представленных на Уолл-стрит.

Компания Dow Jones по-прежнему владеет газетой Wall Street Journal, службой деловой информации Dow Jones Newswires, финансовым еженедельником Barron`s, интернет-порталами MarketWatch и Dow Jones Factiva, передает ПРАЙМ-ТАСС.