Эксперт: украинский фондовый рынок открылся ростом

Украинский фондовый сегодня рынок открылся в зеленой зоне, однако позже тренд переменился.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, индекс УБ по состоянию на 12:00 уменьшился на 0,42%, а индекс ПФТС все же подрос на 0,08%. Позитивного сентимента украинскому рынку акций в первой половине дня добавили новости с мировых бирж, считает трейдер. Она напомнила, что накануне страны Евросоюза пообещали поддержать правительство Греции в решении долговых проблем. Несмотря на отсутствие детализации мер по поддержке Греции, ведущие европейские индексы сегодня открылись умеренным ростом, сообщила И.БАРАБАНОВА.

Как отметила трейдер, во второй половине дня ожидается выход статистических данных в Америке: Министерство торговли США обнародует данные по объемам розничных продаж. Также будут опубликованы предварительные показатели индекса доверия потребителей США, добавила она.