Коломойский продал последние 2,88% акций Ferrexpo

Компания Ralkon Commercial Limited, принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю КОЛОМОЙСКОМУ, 8 февраля 2010 года продала 2,88% (17 млн. штук) акций компании Ferrexpo.

Об этом сообщается в уведомлении Ferrexpo, размещенном на сайте компании.

Согласно уведомлению, после продажи доля акций Ferrexpo, которыми владеет Ralkon Commercial Limited, сократилась до 0%.

Вместе с тем, в уведомлении Ferrexpo уточняется, что между компанией Ralkon Commercial Limited и еще одним акционером Ferrexpo – компанией Fayver Properties Inc, которой принадлежит 3,43% (20 млн. 224 тыс. 126 штук) акций Ferrexpo, существует соглашение о совместном использовании права голосования акциями Ferrexpo.

Компания Fayver Properties Inc. принадлежит бизнес-партнеру И.КОЛОМОЙСКОГО Геннадию БОГОЛЮБОВУ. Таким образом, И.КОЛОМОЙСКИЙ сохраняет непрямой контроль над 3,43% акций Ferrexpo.

Как сообщалось в СМИ, в марте 2009 года Fayver Properties Inc и Ralkon Commercial Limited сконцентрировали в совместном управлении более 10% акций Ferrexpo.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой группой со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине (Полтавский ГОК). Основной деятельностью группы является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства превышает 9 млн. тонн в год. Большая часть продукции экспортируется сталелитейным предприятиям по всему миру.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

51% акций Ferrexpo контролирует украинский бизнесмен Константин ЖЕВАГО.