В условиях нынешней ситуации смены власти в Украине, очевидно, что план приватизации на 2010 год будет пересмотрен. Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

"Поскольку ожидаемый нами размер бюджетного дефицита составляет 6% ВВП, есть большая вероятность, что правительство в 2010 г. будет более активно заниматься приватизацией", - отметил он. В частности, по словам А.БЛИНОВА, можно ожидать повторную приватизацию Одесского припортового завода после провалившегося конкурса осенью 2009 г.

"В целом, мы ожидаем, что поступления от приватизации в 2010 г. составят 12 млрд. грн.", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества Украины своим приказом от 5 января этого года утвердил помесячный пообъектный план-график выставления на продажу госпакетов акций на 2010 год. В соответствии с данным графиком, в марте этого года на приватизацию планируется выставить 76%-ный пакет акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".