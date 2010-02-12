Эксперт: активность на рынке акций сегодня была высокой

Торговая активность на украинском рынке акций сегодня была выше, чем в предыдущие несколько дней, однако устойчивой динамики все же не наблюдалось.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его мнению, «это во многом связано с неопределенностью относительно программы помощи Евросоюза Греции, а также политической нестабильностью в Украине».

Как отметил аналитик, по итогам дня индекс УБ поднялся на 0,50%, а индекс ПФТС - на 0,18%. Из числа голубых фишек наиболее сильным было снижение по бумагам «Укрсоцбанка» (-1,66%), в то время как по другим акциям банковского сектора отмечался рост, сообщил А.НЕСТЕРУК. Так, по его информации, банк «Форум» добавил 0,79%, а «Райффайзен банк Аваль» - 0,73%.

Аналитик обратил внимание на то, что сегодня достаточно сильный рост продемонстрировали бумаги шахты «Красноармейская-Западная №1» (+2,90%), которые пользуются спросом, несмотря на продажу коксующегося угля материнской компании по существенно заниженным ценам. Он считает, что причиной для роста является дефицит коксующегося угля на украинском рынке.

По словам А.НЕСТЕРУКА, среди неликвидных бумаг наибольший рост сегодня показали акции «Родовид Банка», стоимость которых выросла в три раза. Однако, по его мнению, «сделки по этой бумаге носят чисто технический характер, так как она является абсолютно непривлекательной для инвестирования».

Как сообщил аналитик, на западных рынках украинские бумаги сегодня демонстрировали смешанную динамику. По его информации, лидером падения стали акции производителя нефти и газа JKX (-3,9%), в то время как бумаги Ferrexpo поднялись на 6,1% на новостях о продаже Игорем КОЛОМОЙСКИМ последнего пакета акций Ferrexpo. Большой спрос наблюдался в акциях девелоперской компании «XXI век», которые поднялись на 11,3% на фоне крупных покупок, отметил А.НЕСТЕРУК. На новостях о скором завершении сделки с Allseeds продолжают расти бумаги «Кернел» (+3%), добавил он.