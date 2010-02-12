Эксперт: продажа Коломойским акций Ferrexpo пошла на пользу

Продажа 2,88% (17 млн. штук) акций компании Ferrexpo Игорем КОЛОМОЙСКИМ позитивно отразилась на этих бумагах.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик Инвестиционной компании Phoenix Capital Александр МАКАРОВ.

Эксперт отмечает, что на этой новости и в целом на позитивной динамике акций железорудных компаний в последние два дня стоимость бумаг Ferrexpo 12 февраля, за первые 2,5 часа торгов, прибавила 5% и достигла 2,20 фунтов за 1 акцию.

Говоря о причинах роста стоимости акций Ferrexpo, А.МАКАРОВ отметил, что И.КОЛОМОЙСКИЙ не имеет представителей в руководстве компании, и продажа им акций не рассматривается как выход инсайдера, знающего что-то большее о перспективах компании, чем остальные участники рынка.

«Кроме того, это третья из крупных продаж Коломойского, при этом негативное влияние на рынок оказали только заявления о продаже, первая сделка по продаже, принадлежащих Коломойскому бумаг Ferrexpo прошла в октябре прошлого года», - напомнил эксперт и добавил: «Все три продажи проходили крупными блоками. При среднем дневном биржевом обороте акций в этом году на уровне 1,2 млн. штук, И.КОЛОМОЙСКИЙ мог быстро продать пакет в 17 млн. только 1-2 крупным держателям. Продажа такого крупного пакета на рынке практически невозможна – существенно бы обвалилась цена, продавались бы акции 1-2 месяца, извещения о небольших сокращениях пакета И.КОЛОМОЙСКОГО поступали бы регулярно. В свою очередь, крупный инвестор мог купить акций на 50 млн. долла. только в случае уверенности в дальнейшем росте их котировок как минимум на 20% в ближайший год».

По мнению эксперта, приведенные выше факторы подтверждают для рынка потенциал акций Ferrexpo. Также А.МАКАРОВ отмечает, что это позволяет надеяться, что продажи акций на рынке в ближайшее время существенно не увеличатся – крупные держатели не ориентированы на медленные распродажи своих пакетов на рынке для фиксации небольшой прибыли в размере 3-5%.

По мнению аналитика, наиболее вероятная причина продажи акций И.КОЛОМОЙСКИМ заключалась в объединении двух факторов – невозможности получить доступ к совету директоров Ferrexpo и потребности в наличных средствах для оплаты недавней покупки украинских телеканалов «1+1» и «Кино» на сумму 300 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2010 года компания Ralkon Commercial Limited, принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю КОЛОМОЙСКОМУ, продала 2,88% (17 млн. штук) акций компании Ferrexpo. После продажи доля акций Ferrexpo, которыми владеет Ralkon Commercial Limited, сократилась до 0%.

Вместе с тем, между компанией Ralkon Commercial Limited и еще одним акционером Ferrexpo – компанией Fayver Properties Inc, которой принадлежит 3,43% (20 млн. 224 тыс. 126 штук) акций Ferrexpo, существует соглашение о совместном использовании права голосования акциями Ferrexpo.

Компания Fayver Properties Inc. принадлежит бизнес-партнеру И.КОЛОМОЙСКОГО Геннадию БОГОЛЮБОВУ. Таким образом, И.КОЛОМОЙСКИЙ сохраняет непрямой контроль над 3,43% акций Ferrexpo.

***В марте 2009 года Fayver Properties Inc и Ralkon Commercial Limited сконцентрировали в совместном управлении более 10% акций Ferrexpo.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой группой со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине (Полтавский ГОК). Основной деятельностью группы является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства превышает 9 млн. тонн в год. Большая часть продукции экспортируется сталелитейным предприятиям по всему миру.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

51% акций Ferrexpo контролирует украинский бизнесмен Константин ЖЕВАГО.