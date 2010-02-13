Эксперт: украинский фондовый рынок показал хорошие результаты

Украинский фондовый рынок в пятницу показал хорошие результаты на значительных объемах торгов, не последовав тенденциям рынков Европы и США.

Об этом в комментарии агентву УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Вероятно, считает он, «брокеры не продавали акции, поскольку не верят в продолжительность коррекции на западных рынках».

По словам аналитика, европейские и американские рынки падали в пятницу из-за негативной макростатистики. В частности, подчеркнул он, ВВП Евросоюза в четвертом квартале 2009 года вырос всего на 0,1% против ожидаемых 0,4%, а ВВП Германии не вырос вовсе. В дополнение к этому промышленное производство в ЕС в декабре снизилось на 1,7%, в то время как рынок ожидал роста на 0,2%, сообщил Д.БЕЛОВ.

Аналитик отметил, что макроэкономические данные из США вчера оказались смешанными. Так, розничные продажи в январе выросли на 0,6% против ожидаемых 0,5%, сообщил Д.БЕЛОВ. Кроме того, по его словам, предварительные данные по индексу потребительских настроений показали снижение до 73,7 пункта, в то время как рынок ожидал роста до 74,7 пункта.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 12 февраля, повысился на 0,18% – до 638,30 пункта. Общий объем торгов составил 145 млн. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,50% – до 1658,68 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. 858 тыс. грн.