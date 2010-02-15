Эксперт: на рынке акций сегодня неопределенные настроения

Сегодня на украинском рынке акций преобладают неопределенные настроения.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, индекс УБ по состоянию на 12:20 снизился на 0,02% , а индекс ПФТС поднялся на 0,21%. Трейдер сообщила, что бумаги индексной корзины торгуются со смешанной динамикой. Она отметила, что на указанный момент активность на рынке была очень низкая: объем торгов составил всего 4 млн. грн. Даже по наиболее ликвидным бумагам прошло всего несколько сделок, подчеркнула И.БАРАБАНОВА. В частности, по ее словам, по «Мотор Сичи» прошло всего шесть сделок (-0,26%), а по «Укрнафте» – только одна (+0,62%).

Как считает трейдер, инвесторы в настоящее время не спешат делать покупки ввиду неразрешенности ситуации с поддержкой Греции Евросоюзом, а также до выхода важных статистических данных по розничным продажам в США (выход ожидается 16 февраля). В связи с празднованием дня Президента торги на американских площадках сегодня проходить не будут, также отметила И.БАРАБАНОВА.