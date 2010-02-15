Котировки кредитно-дефолтных свопов Украины подскочили на 5,5%

На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов Украины подскочили на 50,4 б.п., или 5,5%, – с 919.8 до 970.2 б.п.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ".

Как отмечается в отчете, такой скачок произошел на фоне опасений инвесторов по поводу дальнейшей политической дестабилизации в стране после второго тура президентских выборов. Несмотря на это, отмечают аналитики "Сократа", котировки суверенных кредитно-дефолтных свопов таких стран, как Аргентина и Венесуэла, торгуются все еще выше украинских CDS, хотя и имеют тенденцию к снижению.

В сегменте суверенных еврооблигаций на прошлой неделе наблюдалась традиционно достаточно высокая рыночная активность. Выпуск «Украина-2011» понизил доходность на 0,1 п.п. – с 10,2% до 10,1%. Более длинный выпуск с погашением в 2013 году сохранил доходность на уровне 10,9%. Выпуск «Украина-2017» немного повысил доходность – с 10,2% до 10,3%.

В сегменте квазисуверенных еврооблигаций торги прошли также при достаточно высокой рыночной активности. Практически по всем бумагам было зафиксировано повышение доходности. Так, выпуск НАК «Нафтогаз-2014» повысил доходность на 0,2 п.п. – с 11,6% до 11,8%. Еврооблигации государственного «Укрэксимбанка» также показали рост доходности, выпуск с погашением в 2011 году – с 11,9% до 12,2%, более длинный выпуск с погашением в 2016 году – с 11,8% до 12,1%. Доходность по еврооблигациям «Киев-2011» подскочила на 0,8 п.п. – с 16,2% до 17%.

В корпоративном сегменте еврооблигаций активно торговались только «Интерпайп-2010» и «Азовсталь-2011». Доходность по «Интерпайпу-2010» выросла с 59,9% до 66,8%. «Азовсталь-2011» показала небольшой рост доходности – с 13,7% до 13,8%.