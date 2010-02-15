Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,66%
17:56, 15 февраля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - упал на 0,07%
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 февраля, повысился на 0,66% – до 642,51 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 110 млн. 670 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,07% – до 1657,45 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 322 тыс. грн.
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