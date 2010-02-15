Фондовый рынок Польши вырос почти на 2%

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил понедельник на уровне 2259,19 пункта, что на 1,92% больше закрытия в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, другие индексы также закончили день на плюсе. В частности, индекс общего рынка WIG вырос на 1,6%, sWIG80 – на 0,87%, mWIG40 – на 1,28%.

Объем сегодняшних торгов составил 370 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, прошлую неделю индекс «голубых фишек» WIG20 закончил снижением на 0,2% после рекордного обвала на 8% за два дня в первых числах февраля.

Справка УНИАН. 2010 год WIG20 начинал ростом, который продолжался почти три недели, достигнув максимального уровня 2489,45 пункта 20 января. После этого индекс начал снижаться и закончил прошлый месяц на минусе в 0,25%.

В прошлом году «голубые фишки» в Польше подорожали на 33%.