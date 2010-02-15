Эксперт: инвесторы не спешат покупать акции

Инвесторы украинского фондового рынка в настоящее время заняли выжидательную позицию и не спешат покупать.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, до разрешения ситуации с поддержкой Евросоюзом Греции, а также в связи с отсутствием торгов на американских фондовых площадках из-за празднования Дня Президента ралли на отечественном рынке акций в ближайшее время не будет.

По прогнозам трейдера, исход завтрашней торговой сессии во многом будут определять вести с мировых площадок, так как ожидается выход статистических данных по розничным продажам в США, а также оглашение окончательных итогов встречи министров финансов стран еврозоны по поводу разрешения ситуации с долговой нагрузкой Греции.

И.БАРАБАНОВА сообщила, что бумаги индексной корзины Украинской биржи сегодня торговались со смешанной динамикой. Небольшой интерес наблюдался по бумагам Енакиевского металлургического завода (-0,29%) и шахты «Красноармейская-Западная №1» (+5,06%), отметила трейдер. По ее наблюдениям, количество сделок на рынке существенно уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 февраля, повысился на 0,66% – до 642,51 пункта. Общий объем торгов составил 110 млн. 670 тыс. грн. Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 1657,45 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 322 тыс. грн.