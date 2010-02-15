Трейдер: на иностранных рынках неопределенные настроения

На иностранных рынках акций в ходе сегодняшних торгов преобладали неопределенные настроения.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, среди украинских бумаг на зарубежных площадках продолжали расти бумаги «Кернел» (+3,22%) на новостях о предстоящей покупке Allseeds. В то же время акции компании «Астарта» сегодня снижались (-2,95%).

Как отметила И.БАРАБАНОВА, в ходе торгов сегодня также прибавили в цене бумаги Ferrexpo (+5,9%), продолжая отыгрывать новости о продаже Игорем КОЛОМОЙСКИМ последнего пакета акций компании. По информации трейдера, бумаги JKX незначительно подросли – на 0,67%, в то время как акции Regal Petroleum упали на 0,32%. В бумагах девелоперских компаний активность была очень низкая, отметила эксперт. При этом она добавила, что на небольших объемах торгов сегодня просел «XXI век» (-1,67%), а также упали акции «КДД» – на 7,4%.