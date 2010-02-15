Доллар сейчас является ключевым фактором для фондовых рынков

Доллар сейчас является ключевым фактором в формировании динамики на мировых фондовых рынках.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, поскольку процентные ставки ФРС в настоящее время близки к нулю, а в большинстве других стран ставки выше, популярность получила стратегия carry trade – зарабатывание денег на разнице в доходностях США и развивающихся стран. Суть этой стратегии заключается в одалживании американских долларов под проценты, близкие к нулю, и вкладывании капитала в более доходные рисковые активы, большинство которых находятся в развивающихся странах, таких как Китай и Россия, объяснил стратег.

По его мнению, это привело к притоку капитала на развивающиеся рынки, которые являются более рисковыми сами по себе.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, «данная стратегия отлично работает в условиях, когда мировые риски снижаются, доллар слабеет, и инвесторы зарабатывают на разнице в доходностях с многократным плечом». Проблемы возникают, когда начинают расти риски, что становится катализатором продаж рисковых активов на развивающихся рынках и закрытия коротких позиций по доллару, пояснил стратег. Это приводит к оттоку капитала из развивающихся стран и укреплению доллара, добавил он.

К.ЛИТВИН считает, что «на данный момент все взгляды устремлены на евро и проблемы в Европейском Союзе». Он напомнил, что в четверг, 11 февраля, было принято решение о предоставлении помощи Греции странами ЕС, но детали пока не объявлены. По мнению эксперта, предоставление помощи Греции в решении ее бюджетных проблем станет прецедентом для последующего обращения Португалии и Испании за помощью к Евросоюзу.