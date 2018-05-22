Сигнал для Европы: в Афинах неспокойно…

На прошедшей неделе фондовые рынки во всем мире находились под влиянием панических настроений по поводу финансового состояния Греции и, как следствие, падения европейской валюты и роста доллара. На фоне таких факторов различная макростатистика и корпоративные отчеты компаний почти не «срабатывали» в плане определения тренда фондовых индексов.

Как считает стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, растущий доллар продолжает в настоящее время определять движение фондовых рынков. По его словам, на мировых фондовых рынках в понедельник, 8 февраля, наблюдалась разнонаправленная динамика на фоне отсутствия каких-либо существенных макро- и корпоративных данных. В первой половине дня в понедельник на американских рынках развивалась в целом положительная динамика на фоне радужных квартальных отчетов Hasbro и CVS Caremark. Однако во второй половине дня, после того как Европа закрылась ростом котировок, доллар начал медленно укрепляться, что негативно отразилось на фондовом рынке. К закрытию американских торгов доллар укрепился до 1,364 долл./евро, и распродажи на фондовом рынке усилились. Как подчеркнул К.Литвин, из-за отсутствия движущих новостей доллар полностью определил динамику торгов в США. В итоге 8 февраля индекс DJIA упал на 1%, закрывшись ниже психологически важной отметки в 10 000 пунктов, в то время как индекс S&P 500 снизился на 0,9% до 1056 пунктов. Европейские индексы закрылись ростом котировок: индекс DAX вырос на 0,9% - до 5484 пункта, индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,6% - до 238 пунктов. Стратег считает, что на мировых фондовых и сырьевых рынках продолжают развиваться негативные тенденции, и укрепление американского доллара имеет к этому прямое отношение.

Украинский рынок ценных бумаг в понедельник закрылся разнонаправленно. Индекс ПФТС по итогам первого дня недели вырос на 0,31% до 632,5 пункта, а индекс Украинской биржи упал на 0,45% до 1659 пунктов. Объем торгов акциями на обеих площадках был низким.

На украинский рынок ценных бумаг на прошлой неделе продолжал оказывать влияние внутриполитический фактор. Инвесторы ждали официальных результатов президентских выборов. По мнению трейдера инвестиционной компании Phoenix Capital Ирины Барабановой, игроки украинского рынка акций продолжали вести себя абсолютно пассивно – под влиянием неопределенности, связанной с подведением результатов выборов Президента. Она отметила, что «такие настроения сохранялись, даже не смотря на то, что голоса уже были практически подсчитаны и прозвучал ряд заявлений от БЮТ, что результаты выборов будут оспариваться в суде». Эти сообщения не оказали негативного влияния на рынок, однако и оптимизма не добавили, подчеркнула трейдер.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 9 февраля, повысился на 0,86% – до 637,93 пункта. Общий объем торгов составил 217 млн. 321 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,32% – до 1673,78 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. 448 тыс. грн.

Слухи о планирующихся активных действиях Европейского Союза относительно помощи для Греции несколько сняли напряжение на биржах. Как сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов, фондовые рынки во всем мире показали некоторое оживление во вторник, 9 февраля, на фоне снижающегося беспокойства по поводу финансового положения Греции. Он отметил, что «президент Европейского центробанка покинул конференцию в Австралии на день раньше, и рынок принял этот шаг как знак будущих хороших новостей для Греции, возможно, подготовки скоординированной программы помощи со стороны ЕС». В результате CDS спреды Греции и Португалии упали, а евро вырос, вызвав подъем сырьевых и фондовых рынков. Во вторник позитивные настроения с глобальных бирж перекинулись на украинские, которые закрылись ростом.

В среду, 10 февраля, мировые фондовые рынки закрылись разнонаправленно по итогам волатильных торгов. По словам К.Литвина, «в среду американские индексы закрылись в минусе, европейские в плюсе, а нефть при этом продолжила дорожать». Рынок, с одной стороны, поддержала новость, что Германия может помочь Греции, предоставив гарантии на ее суверенный долг. Эта новость стала катализатором укрепления евро, что благоприятно отразилось на котировках нефти. С другой стороны, рынок встревожили заявления ФРС о возможном поднятии процентных ставок в скором времени. На этой новости на американском рынке начались распродажи сразу после открытия. Однако выход информации о дефиците торгового баланса США в декабре, который оказался хуже ожиданий, привел к распродажам доллара в среду, что изменило ход торгов, и рынки устремились вверх.

Украинские фондовые индексы в среду, 10 февраля, снова показали смешанные результаты на фоне бокового тренда на европейских биржах. Д.Белов считает, что «цены украинских акций не смогли учесть распродажи на мировых рынках, которые начались за 5-10 минут до закрытия торгов в Киеве». По мнению аналитика, неожиданные комментарии Бена Бернанке о том, что ФРС может поднять ставку по федеральным фондам в ближайшем будущем, испугали рынки.

Индекс ПФТС по итогам торгов среды повысился на 0,34% – до 640,08 пункта. Общий объем торгов составил 17 млн. 829 тыс. грн. Индекс Украинской биржи снизился на 0,46% – до 1666,01 пункта. Общий объем торгов составил 27 млн. 251 тыс. грн.

В четверг, 11 февраля, украинские фондовые индексы cкорректировались в соответствии с европейскими рынками. Как сообщил в комментарии агентству УНИАН начальник департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий Белинский, в этот день торги в Европе начались на позитивной ноте благодаря хорошим макроданным из Австралии и растущим азиатским рынкам. Кроме того, лидеры ЕС пришли к согласию относительно выделения финансовой помощи для Греции. Но позже вышла положительная статистика по рынку труда США, которая подняла доллар на опасениях по поводу того, что ФРС вскоре начнет поднимать ставки. Рост доллара оказал понижательное давление на акции, нефть и золото.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,46% – до 637,13 пункта. Общий объем торгов составил 277 млн. 959,9 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 0,93% – до 1650,47 пункта. Общий объем торгов составил 28 млн. грн.

Старший аналитик компании Phoenix Capital Андрей Нестерук подчеркнул, что торговая активность на украинском рынке акций в пятницу, 12 февраля, была выше, чем в предыдущие несколько дней, однако устойчивой динамики все же не наблюдалось. По его мнению, «это во многом связано с неопределенностью относительно программы помощи Евросоюза Греции, а также политической нестабильностью в Украине». По итогам дня индекс УБ поднялся на 0,50%, а индекс ПФТС - на 0,18%.

В свою очередь, Д.Белов отметил, что украинский фондовый рынок в пятницу показал хорошие результаты на значительных объемах торгов, не последовав тенденциям рынков Европы и США. Вероятно, считает он, «брокеры не продавали акции, поскольку не верят в продолжительность коррекции на западных рынках». По словам аналитика, европейские и американские рынки падали в пятницу из-за негативной макростатистики. В частности, ВВП Евросоюза в четвертом квартале 2009 года вырос всего на 0,1% против ожидаемых 0,4%, а ВВП Германии не вырос вовсе. В дополнение к этому промышленное производство в ЕС в декабре снизилось на 1,7%, в то время как рынок ожидал роста на 0,2%.

Индекс ПФТС по итогам торгов в 12 февраля повысился на 0,18% – до 638,30 пункта. Общий объем торгов составил 145 млн. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 0,50% – до 1658,68 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. 858 тыс. грн.

На текущей неделе направление движения мировых фондовых рынков, в том числе и украинского, будет по-прежнему определять курс доллара к евро, а также макростатистика. Как считает начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав Стельмах, среди наиболее значимых событий торговой недели можно выделить такие: данные по приросту ВВП Японии за четвертый квартал 2009 года; Банк Англии и Федеральный Комитет по открытым рынкам опубликуют протоколы по последним заседания Монетарных Комитетов, а Национальное Бюро Статистики Великобритании озвучит данные по уровню занятости в январе; Банк Японии озвучит принятое решение по процентным ставкам.

Эксперты все же не падают духом и положительно оценивают как текущее состояние украинского рынка ценнх бумаг, так и его дальнейшие преспективы. Как сообщил во время встречи с инвесторами в Американской торговой палате управляющий директор Dragon Capital Томаш Фиала, в Украину начинают возвращаться иностранные инвесторы. По его словам, в последние четыре месяца большая часть денег на украинский фондовый рынок поступает от иностранных инвесторов. Т.Фиала отметил, что сегодня спрос на украинские ценные бумаги превышает предложение. «Акции 20 крупнейших украинских компаний в долларовом эквиваленте с января 2008 года по март 2009 года упали на 92%. Но вместе с тем с марта 2009 года по сегодняшний день акции поднялись в четыре раза», - сказал он. В то же время, управляющий директор Dragon Capital добавил, что хотя украинская экономика оттолкнулась ото дна, но по сравнению с пиком, который пришелся на январь 2008 года, она находится еще очень низко.

Проблемы мировой экономики еще очень далеки от окончательного решения. Более того, появляются новые, довольно неожиданные вопросы, которые требуют немедленного ответа. Способность мирового сообщества адекватно реагировать на такие вызовы и будет в ближайшее время определять дальнейшее направление развития фондовых рынков…

Владимир Оранский (УНИАН)