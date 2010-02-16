Украинские индексы начали неделю боковым движением

Украинские фондовые индексы начали текущую неделю боковым движением с «легким намеком на рост»

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН начальник департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его мнению, такая невыразительная торговля происходила на фоне низкой активности на европейских рынках из-за отсутствия значительных новостей. После открытия вверх в связи с ростом американских рынков на закрытии в пятницу, в понедельник европейские индексы шли в боковом направлении весь день до 17:00 по киевскому времени, поскольку из ЕС никаких существенных макроэкономических данных не поступило, отметил аналитик.

Ю.БЕЛИНСКИЙ напомнил, что имериканский рынок вчера был закрыт по поводу Дня президента, азиатские рынки такжене не работали. Торговая активность в Украине была умеренной, сообщил аналитик. По его словам, из «голубых фишек» на УБ банк «Форум» стал лидером подъема с ростом на 2,2% до 8,3 грн., а Сумское НПО им. Фрунзе стало лидером падения и просело на 1,6% до 65,46 грн.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 февраля, повысился на 0,66% – до 642,51 пункта. Общий объем торгов составил 110 млн. 670 тыс. грн. Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 1657,45 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 322 тыс. грн.