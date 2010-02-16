Эксперт: сегодня ожидается выход важных данных из США

Сегодняшнее открытие торгов на американских биржах поспособствует росту активности на локальных фондовых рынках.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, сегодня во второй половине дня ожидается выход индекса производственной активности в США, а также обнародование данных об объеме покупок нерезидентами американских активов. Как подчеркнула трейдер, торги на УБ во вторник открылись в зеленой зоне. Так, сообщила И.БАРАБАНОВА, индекс УБ поднялся на 1,47%, а индекс ПФТС – на 0,91% (по состоянию на 12:00). Объем торгов пока по-прежнему остается невысоким, добавила она.

Трейдер отметила, что накануне на украинских площадках преобладали неопределенные настроения, а торговая активность была крайне низкой. Причиной тому послужило отсутствие торгов на американских площадках в связи с празднованием Дня президента, а также неразрешенность ситуации с поддержкой Греции Евросоюзом, подчеркнула И.БАРАБАНОВА. Она напомнила, что ранее министры финансов стран еврозоны объявили о поддержке, которую планируют оказать правительству Греции, однако не уточнили, какие меры помощи будут предприняты.