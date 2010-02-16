ГКЦБФР аннулировала лицензии "ТЕКТ-Трейда"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) аннулировала лицензии ООО "ТЕКТ-Трейд" на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами, а именно – брокерской, дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, данное решение комиссия приняла 9 февраля 2010 года.

Как отметили в комиссии, лицензия аннулирована на основании несоблюдения компанией лицензионных условий в части обязательного вступления торговца в саморегулирующуюся организацию профессиональных участников фондового рынка по данному виду деятельности (ассоциация "Украинские фондовые торговцы" (АУФТ) – УНИАН).

Данное решение вступает в силу через десять дней после его принятия.

В свою очередь, собственник и председатель наблюдательного совета группы компаний "ТЕКТ" Вадим ГРИБ заявил сегодня журналистам, что поскольку данное решение вынесено комиссией с нарушением процедуры, компания оспорила его в Окружном административном суде Киева.

По его словам, в соответствии с нормативными актами комиссии, решение об аннулировании лицензии должно было приниматься с обязательным приглашением лицензиата, чего, по информации В.ГРИБА, сделано не было.

Председатель наблюдательного совета "ТЕКТ" также считает, что официальные основания отказа АУФТ во вступлении "ТЕКТ-Трейду" в совет саморегулирующейся организации были чисто формальными, а реальной причиной для отказа и последующего аннулирования лицензии послужил его конфликт с представителями ГКЦБФР.