Эксперт: торги на европейских биржах прошли спокойно

Торги на европейских фондовых площадках в понедельник, 15 февраля, проходили в спокойном ключе.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он напомнил, что американские биржи вчера были закрыты на День президентов, в то время как большинство азиатских бирж отдыхали из-за китайских новогодних праздников. Никаких макроданных в этот день не выходило, впрочем, как и корпоративных новостей, подчеркнул стратег.

Как отметил К.ЛИТВИН, Евросоюз еще не определился относительно Греции, однако очевидно, что денежная помощь без конкретных шагов Греции по сокращению дефицита бюджета не будет быстрой.

По словам стратега, объем торгов акциями вчера находился на низких уровнях. На европейских рынках преобладала боковая динамика, после скачка на открытии, сообщил К.ЛИТВИН. В итоге индекс DAX подрос на 0,19% до 5511 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 увеличился на 0,3% од 241,9 пункта, отметил он.