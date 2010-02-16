Эксперт: Минфин сможет снизить доходность ОВГЗ

Учитывая длительную паузу в погашениях облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), Министерство финансов Украины получает возможность проложить снижение их доходности по всей кривой.

Такое мнение озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В то же время, считает он, «на данный момент нет четкого представления о стратегии правительства, а понимание дальнейшей динамики первичного рынка появится после проведения нескольких аукционов». Сегодня состоится первый аукцион после погашения 1,7 млрд. грн. ОВГЗ 10 февраля, отметил аналитик. Он добавил, что на этом аукционе представлена самая широкая линейка инструментов в 2010 году.

При этом, подчеркнул С.ФУРСА, обращает на себя внимание размещение двух новых серий - трехлетних и пятилетних бумаг. Аналитик считает данные бумаги наиболее интересными.По его мнению, рыночный уровень доходности по трехлетним бумагам составляет 25,0-25,5%, по пятилетним - 26%. В то же время, аналитик не исключаемт, что первое размещение данных серий будет носить технический характер, и на аукционе будут проданы минимальные объемы этих бумаг с доходностью 20%.

Напомним, во вторник, 16 февраля, Минфин проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению предлагаются бумаги с погашением 19 мая 2010 года, 18 августа 2010 года, 26 января 2011 года, 20 февраля 2013 года 21 января 2015 года, а также специальные ОВГЗ, выпущенные с целью финансирования подготовки к Евро-2012.