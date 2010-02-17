Трейдер: по украинским бумагам вчера наблюдалось небольшое ралли

На западных рынках в ходе вчерашних торгов наблюдалось небольшое ралли по бумагам украинских эмитентов.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, на иностранных биржах украинские акции во вторник, 16 февраля, торговались в зеленой зоне. Трейдер сообщила, что продолжили расти бумаги Ferrexpo (+10%) на новостях о продаже Игорем КОЛОМОЙСКИМ последнего пакета акций компании.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, бумаги нефтегазового сектора вчера показывали положительную динамику. Так, акции Cadogan Petroleum в течение дня поднимались до 13%, однако закрылись ростом на 6,7%, сообщила трейдер. При этом бумаги Regal Petroleum за день поднялись на небольших объемах на 2,95%.

По словам трейдера, интерес клиентов во вторник наблюдался в бумагах компании «XXI век», и на незначительных объемах торгов они подросли на 6,78%. И.БАРАБАНОВА сообщила, что акции агросектора также демонстрировали рост. Так, «Астарта» поднялась на 1,05%, а «Кернел» на хороших объемах (5 млн. долларов) вырос на 1,08%, отметила трейдер. Небольшая активность также наблюдалась в бумагах МХП, добавила она.