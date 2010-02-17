Эксперт: украинские фондовые индексы значительно выросли

Украинские фондовые индексы во вторник значительно выросли, снова двигаясь в соответствии с динамикой на европейских рынках.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН начальник департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, европейские площадки вчера выросли в среднем на 1% к концу торгов в Киеве, движимые отскоком цен на сырьевые товары, а также хорошими макроновостями из Европы и США. Аналитик отметил, что индекс экономических настроений в Германии вырос до 45,1 в феврале, выше ожиданий рынка в 42 пункта. Производственный индекс в Нью-Йорке зарегистрировал рост до 24,9 пункта, что опередило ожидания в 17 пунктов, добавил он.

Как подчеркнул Ю.БЕЛИНСКИЙ, украинские площадки перегнали европейские во вторник. Индекс УБ вырос на 2,1% до 1692 пунктов, индекс ПФТС - на 2,3% до 657 пунктов, сообщил аналитик. По его информации, активность на УБ была сильной, и объем торгов составил 43 млн. грн., что указывает на оптимистичные настроения инвесторов и спекулянтов. Все голубые фишки на УБ выросли, а упал только банк «Форум» - на 0,4% до 8,27 грн., что можно объяснить коррекцией после резкого роста в понедельник, отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ. На ПФТС объем торгов акциями вчера составил 11,9 млн. грн., сказал он.