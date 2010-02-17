Трейдер: фондовый рынок сегодня торгуется в зеленой зоне

Украинский фондовый рынок, вслед за американскими и европейскими площадками, сегодня торгуется в зеленой зоне.

Об этом сообщила в комменттарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «на мировых фондовых рынках сегодня преобладают оптимистичные настроения, которые подогреты новостями о снижении опасений относительно финансовых проблем Греции, а также выходом положительных статистических данных по корпоративной отчетности». Как отметила, И.БАРАБАНОВА, на этих новостях индекс УБ добавил 2,64% , а индекс ПФТС также поднялся - на 1,77% (по состоянию на 12:00). Объем торгов на УБ на указанный момент составил 19 млн. грн., сообщила трейдер. По ее информации, наибольший объем проходил по бумагам металлургического сектора: Авдеевского коксохима (+0,65%), «Aзовстали» (+0,94%), Алчевского меткомбината (+0,05%).

Как подчеркнула И.БАРАБАНОВА, «сегодня во второй половине дня будут обнародованы данные по темпам строительства и промышленного производства в США, прогнозы по которым также обнадеживают участников рынка».