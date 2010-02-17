Эксперт: на мировых фондовых рынках позитивная динамика

На американских и европейских фондовых рынках во вторник, 16 февраля, наблюдалась определенно позитивная динамика на фоне роста цен на нефть и промышленные металлы.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, макрофон в Европе и США вчера также оказался в целом позитивным. Индекс экономических настроений институциональных инвесторов Германии зафиксировал в феврале значение в 45,1 пункта, лучше ожидаемых 42 пунктов. В США настроение поднял значительный рост индекса производственной активности в штате Нью-Йорк. В феврале индекс вырос с 15,9 до 24,9 пункта, в то время как рынок ожидал увеличения всего до 17,1 пункта.

Стратег считает, что на корпоративном фронте во вторник рынки обрадовали квартальные отчеты Barclays, а также фармацевтического гиганта Merck, превысившие ожидания аналитиков по доходной части. Ряд поглощений в США также прибавил оптимизма рынку: Simon Properties заявил о приобретении General Growth за 10 млрд. долларов.

Как отметил К.ЛИТВИН, одним из катализаторов вчерашнего ралли стало резкое укрепление евро на фоне сообщения, что ЕС дает Греции еще месяц на разработку плана выхода из бюджетного кризиса. На фоне падения доллара уверенно росли цены на нефть и котировки всего промышленного комплекса, что дало толчок рынку в целом.

Стратег сообщил, что по итогам торгов индекс DJIA вырос на 1,7% до 10268 пунктов, а индекс S&P 500 подскочил на 1,8% до 1094 пунктов. В Европе также наблюдался уверенный рост: индекс DAX поднялся на 1,5% до 5592 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 увеличился на 1% до 244 пунктов.

По информации К.ЛИТВИНА, сегодня в США выходят данные по уровню промышленного производства за январь, а также ряд данных с рынка недвижимости. Эти новости должны во многом определить динамику американских торгов.