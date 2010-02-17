Покупать ОВГЗ с 19 февраля смогут только первичные дилеры

С 19 февраля т.г. в первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) смогут участвовать только первичные дилеры.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН постановлении Национального банка Украины №13 от 15 января 2010 года (регистрация в Министерстве юстиции 8 февраля т.г.), которым вносятся изменения в Положение о порядке проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ.

Согласно документу, приобретать на первичном рынке правительственные бумаги смогут исключительно первичные дилеры, которых выбирает Министерство финансов Украины, исходя из установленных критериев. На сегодня Минфин уже отобрал 11 первичных дилеров, которыми являются государственные банки, а также кредитно-финансовые учреждения, активно торгующие на рынке госбумаг.

В постановлении, которое вступает в силу через 10 дней после регистрации в Минюсте, регулятор указывает, что оно принимается согласно требованиям постановления Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 года № 363 "О введении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг".

Как сообщал УНИАН, в Государственный бюджет Украины на протяжении января 2010 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступило средств на общую сумму 1 млрд. 166,82 млн. грн. Средневзвешенная доходность ОВГЗ составила 22,32% годовых.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за январь составил 389,31 млн. грн., в том числе основной долг – 141,45 млн. грн., уплата дохода – 247,86 млн. грн.

Национальный банк Украины в январе этого года осуществил операции по выкупу у банков облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 6,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).