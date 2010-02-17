Эксперт: Кабмин избрал "мягкий путь" снижения доходности ОВГЗ

Вчерашний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) прошел согласно ожиданиям.

Такое мнение озвучил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, Министерство финансов Украины осуществило техническое размещение на длинном конце кривой: трехлетние и пятилетние ОВГЗ были размещены с минимальным объемом и доходностью, 20% и 18,5% соответственно. Ставки по коротким бумагам были на рыночном уровне, считает аналитик.

Как подчеркнул С.ФУРСА, 90% проданных облигаций пришлось на годовые ОВГЗ, которые были размещены с граничным уровнем доходности в 24%. Объемы размещения трехмесячных и шестимесячных облигаций были незначительными, 23 млн. грн. и 36 млн. грн. соответственно, сообщил аналитик. Он отметил, что граничный уровень доходности по данным выпускам был зафиксирован на уровне 21% и 22,5%.

По мнению аналитика, прошедший аукцион позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, подчеркнул он, правительство избрало мягкий путь снижения доходности, предполагающий постепенное снижение ставок отсечения и сохранение относительно высоких объемов размещения. Во-вторых, кривая доходности ОВГЗ по видению Минфина будет иметь выпуклый характер, и доходность пятилетних бумаг будет ниже, чем двухлетних и трехлетних, прогнозирует С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 февраля, Минфин провел очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению были предложены бумаги с погашением 19 мая 2010 года, 18 августа 2010 года, 26 января 2011 года, 20 февраля 2013 года 21 января 2015 года, а также специальные ОВГЗ, выпущенные с целью финансирования подготовки к Евро-2012.