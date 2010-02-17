Индекс ПФТС сегодня вырос на 2,80%

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 февраля, повысился на 2,80% – до 675,34 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 82 млн. 832 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,69% – до 1721,06 пункта. Общий объем торгов составил 63 млн. 855 тыс. грн.