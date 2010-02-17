Трейдер: украинский фондовый рынок последовал за мировыми биржами

Украинский фондовый рынок сегодня следовал динамике американских и европейских бирж, в итоге закрывшись в зеленой зоне.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, оптимизма украинскому рынку ценных бумаг добавили снижение опасений относительно финансовых проблем Греции и выход позитивной статистики в США. Сегодня были обнародованы данные по количеству новостроек в США, которые превысили прогнозы аналитиков и вышли лучше ожидаемого, подчеркнула И.БАРАБАНОВА.

Трейдер отметила, что сегодня активность на отечественных площадках была достаточно высокой. На рынке появились несколько крупных покупателей, сообщила И.БАРАБАНОВА. По ее информации, спрос продолжает наблюдался в бумагах энергогенерирующих компаний: «Центрэнерго» (+5,46%) и «Захидэнерго» (+5,68%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 февраля, повысился на 2,80% – до 675,34 пункта. Общий объем торгов составил 82 млн. 832 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,69% – до 1721,06 пункта. Общий объем торгов составил 63 млн. 855 тыс. грн.