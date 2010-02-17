Фондовый рынок Польши закрылся ростом

Торги на Варшавской фондовой бирже в среду закончились в зеленой зоне после красного закрытия во вторник.

Как передает корреспондент УНИАН, индекс голубых фишек WIG20 вырос на 1,89% – до до 2281,92 пункта. Индекс общего рынка WIG вырос на 1,38%, sWIG80 – на 0,98%, mWIG40 – на 0,82%.

Объем торгов составил около 410 млн. долларов по текущему курсу Национального банка Польши 2,9 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил вторник снижением на 0,9% после 1,9% роста в понедельник.

Справка УНИАН. Январь 2010 года, несмотря на достижение нового рекорда роста на уровне 2489,45 пункта, WIG20 закончил снижением на 0,25%.

2009 год польские «голубые фишки» закончили ростом на 33%.