На мировых биржах украинские акции торговались разнонаправленно

На мировых биржах украинские акции в ходе сегодняшних торгов демонстрировали смешанную динамику.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, бумаги нефтегазового сектора торговались разнонаправленно. Так, акции Cadogan Petroleum сегодня корректировались после вчерашнего ралли и закрылись в минусе (-5,88%). Акции Regal Petroleum на небольших объемах поднялись на 3,55%. Бумаги Ferrexpo снизились на 2,19%.

Как отметила трейдер, «Кернел» сегодня добавил 4,26%. Кроме того, хороший объем прошел также по бумагам МХП, однако акции остались на уровне вчерашнего закрытия. «Астарта» на небольших объемах снизилась за день на 1,46%.

По информации И. БАРАБАНОВОЙ, интерес клиентов продолжает наблюдаться к бумагам «XXI века». На незначительных объемах торгов акции компании сегодня опять подросли - на 3,17%.