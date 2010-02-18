Эксперт: украинский фондовый рынок находится в хорошей форме

Украинский фондовый рынок находится в хорошей форме и реагирует на фундаментальные показатели компаний.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

В частности, подчеркнул он, вчера «украинские акции провели второй отличный день кряду: они вновь импортировали оптимизм с глобальных рынков». Аналитик отметил, что европейские индексы в среду продолжили рост на подъеме цен сырья.

По словам Ю.БЕЛИНСКОГО, все украинские голубые фишки вчера выросли, за исключением «Мотор Сичи» (-0,9%), Сумского НПО им. Фрунзе (-0,4%) и концерна «Стирол» (-0,3%). Он сообщил, что передовиками дня стали все четыре тепловых генератора: «Центрэнерго», «Днепроэнерго», «Донбассэнерго» и «Захидэнерго», которые поднялись на 4,8%-6,3% на лучших, чем ожидалось, результатах четвертого квартала 2009 года.

Аналитик считает, что еще одним доказательством хорошего состояния фондового рынка является торговый оборот акций. Так, на УБ он подскочил в среду на 49% до «супервысоких» 64 млн. грн., а на ПФТС составил 14 млн. грн., отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 февраля, повысился на 2,80% – до 675,34 пункта. Индекс Украинской биржи вырос на 1,69% – до 1721,06 пункта.