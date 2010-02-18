Активность на рынке еврооблигаций в среду была умеренной

Активность торгов на украинском рынке еврооблигаций в среду, 17 февраля, была умеренной.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, вчера большинство сделок заключалось по суверенным и квазисуверенным бумагам. Активно торговались облигации «Нафтогаза» и «Укрэксимбанка», однако цены остались на прежнем уровне. Суверенные бумаги к закрытию прибавили четверть пункта. Без изменения цены торговались облигации «ПриватБанка» и «Азовстали».

В свою очередь, отмечается в обзоре, украинский рынок акций 17 февраля закрылся ростом на фоне выхода хорошей статистики о промышленном производстве в январе (+11,8% в годовом измерении). Росту способствовали также позитивные настроения на мировых площадках. Покупатели интересовались практически всеми бумагами, но больший спрос был на акции генерирующих компаний.