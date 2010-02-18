Трейдер: сегодня украинский рынок акций открылся снижением
Вслед за европейскими площадками
Сегодня украинский рынок акций открылся снижением, последовав за европейскими площадками, которые также торгуются в красной зоне.
Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.
По ее словам, причиной для снижения послужили негативные новости с американских торговых площадок. Накануне были опубликованы протоколы заседания ФРС, которые свидетельствуют о том, что некоторые чиновники поддерживают сворачивание мер по поддержке американской экономики, отметила трейдер.
Как подчеркнула И.БАРАБАНОВА, на этих новостях индекс УБ открылся снижением, однако к 12:00 показал неуверенный рост на 0,01%. Индекс ПФТС при этом просел на 0,52%. Бумаги индексной корзины торгуются в красной зоне. Объем торгов - 11 млн. грн.
По информации трейдера, сегодня во второй половине дня ожидается выход данных по уровню безработицы в США, а также ряда макроэкономических показателей.