Эксперт: мировые фондовые биржи в среду продолжили рост

Американские и европейские фондовые биржи в среду продолжили рост на фоне удерживающихся цен на сырье, которое существенно подорожало за последнюю неделю.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его мнению, макрофон в США вчера также оказался благоприятным. Промышленное производство в январе увеличилось на 0,9%, превысив рыночные ожидания в 0,8% роста. На рынке недвижимости США данные по количеству выданных разрешений и начавшихся строек в январе в целом совпали с рыночными ожиданиями.

Как отметил стратег, европейские площадки показали в среду уверенный рост на открытии, что также вызвало рост S&P фьючерсов. Американский рынок также открылся скачком вверх, однако внутри дня показал боковую динамику и не смог пробить сопротивление на уровне 1100 пунктов по S&P 500. По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 подрос на 0,4% до 1099 пунктов, индекс DAX прибавил 1% до 5648 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,3% до 247 пунктов.

Как считает К.ЛИТВИН, сдержанный рост рынка объясняется тем, что евро после непродолжительного отскока продолжил снижение, и на этом фоне укрепляющийся доллар создает давление на нефть и фондовые рынки. Корпоративная отчетность за четвертый квартал 2009 года показывает отличные финансовые результаты в целом по рынку. Но в то же время от дальнейшего роста биржи удерживаются укрепляющимся долларом и растущими CDS на суверены стран ЕС и США.

Стратег прогнозирует продолжение укрепления доллара в перспективе месяца, и возможно достижение отметки USD/EUR 1,3. Это будет охлаждать фондовые и сырьевые рынки и может стать причиной коррекции S&P 500 до 1000 пунктов. Этот уровень должен стать выгодной точкой входа в рынок, полагает К.ЛИТВИН.