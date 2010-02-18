Фонд госимущества решил возобновить продажу киевского ЦУМа

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) 16 февраля т.г. принял решение о возобновлении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Также в пресс-службе уточнили, что приказ Фонда госимущества о возобновлении приватизации ЦУМа еще не опубликован.

По информации ФГИ, 5 февраля т.г. Фонд госимущества приостановил приватизацию ЦУМа на основании определения Хозяйственного суда Киевской области. 12 февраля суд отменил данное определение.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 16 декабря 2009 года объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% госпакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ).

Стартовая цена выставляемого на продажу госпакета составляет 25 млн. 618 тыс. грн.

Покупатель обязан в течение года перечислить на счет ЦУМа инвестиции на общую сумму не менее 10 млн. грн., не допускать в течение 5 лет продажи всего или значительной части имущества универмага, не увольнять сотрудников универмага в течение полугода с момента покупки и пр.

Конкурс должен был состояться через 50 дней после его объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.

39,647% акций компании владеет Фонд госимущества Украины.

Правом собственности на здание ЦУМа (ул. Крещатик) площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.