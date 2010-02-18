Фондовый рынок Польши снизился

Торги на Варшавском фондовом рынке в четверг закончились в красной зоне после почти 2%-ного плюсового закрытия в среду, 17 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индекс голубых фишек WIG20 просел на 1,37% - до 2,250.77 пунктов.

Индекс общего рынка просел на 0,78%, mWIG40 - на 0,3%. sWIG80 остался на уровне среды.

Объем сегодняшних торгов составил около 440 млн. долларов по текущему курсу Национального банка Польши 2,94 зл./долл.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил среду, 17 февраля, 1,9%-ным ростом после 0,9%-ного минуса во вторник, 16 февраля, и 1,9%-ного плюса в понедельник, 15 февраля.

Прошлую неделю индекс «голубых фишек» закончил на 0,2% минусе после рекордного обвала на 8% за два дня в первых числах февраля.

Справка УНИАН. Январь 2010 года, несмотря на достижение нового рекорда роста на уровне 2489,45 пунктов, WIG20 закончил с 0,25% минусом.

Прошлый год польские «голубые фишки» закончили 33% ростом.