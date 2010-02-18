Индекс ПФТС снизился на 0,03%
18:53, 18 февраля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - вырос на 0,21%
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 февраля, снизился на 0,03% – до 675,15 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 226 млн. 932 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,21% – до 1724,73 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 727 тыс. грн.
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