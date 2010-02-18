Индекс ПФТС снизился на 0,03%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 февраля, снизился на 0,03% – до 675,15 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 226 млн. 932 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,21% – до 1724,73 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 727 тыс. грн.