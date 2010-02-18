Трейдер: на фондовые рынки вернулись негативные настроения

Негативные настроения на украинском рынке акций на протяжении сегодняшних торгов были подогреты новостями с мировых бирж.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, «оптимизм, который в последние несколько дней преобладал на европейских фондовых площадках, сегодня несколько угас». Заявления политических лидеров еврозоны свидетельствуют о дальнейшей неразрешенности ситуации с долговой нагрузкой Греции, считает трейдер. Она уверена, что отсутствие конкретного плана мер поддержки правительства Греции Евросоюзом привнесло негативный сентимент фондовым площадкам.

Как полагает И.БАРАБАНОВА, негатива участникам рынка сегодня добавили и неудовлетворительные статистические данные по безработице в США, которые вышли во второй половине дня. Кроме того, напомнила трейдер, еще накануне в США были опубликованы протоколы заседания ФРС, которые свидетельствуют о том, что некоторые чиновники выступают за сворачивание мер по поддержке американской экономики.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 февраля, снизился на 0,03% – до 675,15 пункта. Общий объем торгов составил 226 млн. 932 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,21% – до 1724,73 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 727 тыс. грн.