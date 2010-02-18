Украинские акции сегодня продолжили смешанную динамику

На иностранных рынках украинские акции сегодня продолжили демонстрировать смешанную динамику.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, бумаги Cadogan Petroleum и JKX в четверг, 18 февраля, корректировались на незначительных объемах торгов. В противоположность им акции Regal Petroleum на хороших объемах поднялись на 1, 57%.

Как отметила трейдер, «Кернел» сегодня торговался на рекордных уровнях, и его бумаги добавили 2,24 % на объемах более 2 млн. долларов. По акциям МХП за день не прошло ни одной сделки. «Астарта» на небольших объемах продолжила снижение - на 2,13%. Бумаги компании «XXI век» поднялись на 1,5%. Интерес клиентов начинает наблюдаться в бумагах «Агротона», и за последнюю неделю количество сделок по ним существенно увеличилось.