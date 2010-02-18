Эксперт: торговля украинскими акциями сегодня была волатильной

Торговля украинскими акциями в четверг была волатильной, но все же к концу сессии фондовые индексы смогли компенсировать потери.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «все это происходило на фоне волатильных торгов в Европе из-за противоречивых макро- и корпоративных отчетов, а также скачков цены нефти». На протяжении дня вышли отличные корпоративные отчеты: Wal-Mart и HP превысили прогнозы.

Как считает К.ЛИТВИН, вышедшие в США макроданные разочаровали инвесторов. Заявки на пособие по безработице выросли до 473 тыс. против ожидаемых 439 тыс. Ведущие экономические показатели США значительно замедлились в январе: 0,3% против ожидания 0,5%.

Стратег отметил, что рост ИЦП в США надавил на доллар, и это вызвало рост цен на нефть выше 78 долларов и восстановление цен акций к концу сессии в Киеве. Торговая активность на отечественных площадках сегодня сократилась. Объем торгов на УБ упал на 46%, на ПФТС - остался на уровне среды - в 11,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 18 февраля, снизился на 0,03% – до 675,15 пункта. Общий объем торгов составил 226 млн. 932 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,21% – до 1724,73 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 727 тыс. грн.