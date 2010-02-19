Трейдер: украинский рынок акций демонстрирует неуверенность
Из-за негатива с мировых бирж
Негативные новости с мировых бирж добавили неуверенности участникам украинского фондового рынка, и торги сегодня проходят со смешанной динамикой.
Такое мнение высказала в комментарии УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.
Она отметила, что накануне Федеральная резервная система США подняла дисконтную ставку на 0,25 процентного пункта. Это свидетельствует о вероятном сокращением мер поддержки американской экономики правительством в связи с улучшением производственных показателей в США.
По словам трейдера, фондовые рынки отреагировали на эту новость негативно. В частности, европейские биржи по итогам вчерашней сессии закрылись в небольшом минусе.
Как сообщила И.БАРАБАНОВА, украинские фондовые индексы сегодня также торгуются в красной зоне. По состоянию на 12:00 индекс УБ уменьшился на 0,29%, а индекс ПФТС упал 0,39%. Бумаги индексной корзины в настоящее время торгуются разнонаправленно.
По информации трейдера, сегодня во второй половине дня участники рынков ценных бумаг ожидают выхода статистики о динамике потребительских цен в США.