Трейдер: украинский рынок акций демонстрирует неуверенность

Негативные новости с мировых бирж добавили неуверенности участникам украинского фондового рынка, и торги сегодня проходят со смешанной динамикой.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что накануне Федеральная резервная система США подняла дисконтную ставку на 0,25 процентного пункта. Это свидетельствует о вероятном сокращением мер поддержки американской экономики правительством в связи с улучшением производственных показателей в США.

По словам трейдера, фондовые рынки отреагировали на эту новость негативно. В частности, европейские биржи по итогам вчерашней сессии закрылись в небольшом минусе.

Как сообщила И.БАРАБАНОВА, украинские фондовые индексы сегодня также торгуются в красной зоне. По состоянию на 12:00 индекс УБ уменьшился на 0,29%, а индекс ПФТС упал 0,39%. Бумаги индексной корзины в настоящее время торгуются разнонаправленно.

По информации трейдера, сегодня во второй половине дня участники рынков ценных бумаг ожидают выхода статистики о динамике потребительских цен в США.