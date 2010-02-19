Эксперт: новость о росте ставки ФРС будет влиять на рынки акций

Новость о росте дисконтной ставки Федеральной резервнос системы (ФРС) США будет иметь негативное влияние на рынки акций только в краткосрочной перспективе – в течение одного-двух дней.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что после закрытия американских торгов четверга ФРС подняла дисконтную ставку - процент, под который коммерческие банки федерального уровня кредитуются у ФРС напрямую, - на 25 базисных пунктов с 0,5% до 0,75%. Это привело к обвалу фьючерсов на фондовые индексы, а также нефть.

По словам стратега, на американском и европейском фондовых рынках вчера наблюдалась положительная динамика на фоне растущих цен на сырьевые товары, а также разнонаправленной макроэкономической статистики и неоднородных корпоративных отчетов. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США на прошедшей неделе выросло до 473 тыс., в то время как экономисты ожидали снижения до 439 тыс. Увеличение заявок указывает на по-прежнему тяжелое положение на рынке труда США, ситуация на котором не улучшается в последнее время.

Как сообщил К.ЛИТВИН, индекс цен производителей США в январе показал рост на 1,4%, что намного больше ожидавшихся 0,8% прироста. На этом фоне начал резко снижаться доллар, а нефть - дорожать. Индекс опережающих индикаторов в январе вырос всего на 0,3%, что хуже ожидавшихся рынком 0,6%. Зато индекс производственной активности ФРБ Филадельфии зафиксировал рост до 17,6 пункта, превысив ожидания экономистов в 17,2 пункта. В целом же рынок в четверг проигнорировал негативные новости с рынка труда и сфокусировался на данных, указывающих на улучшение климата в производственной сфере.