Договор с Минфином об участии в размещении ОВГЗ заключили 8 банков

Из 11 отобранных первичных дилеров на рынке государственных облигаций соответствующий договор о сотрудничестве с Министерством финансов Украины на сегодня заключили 8 банков.

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины, текстом которой располагает УНИАН.

Так, на сегодня имеют исключительное право участия в размещении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) «Райффайзен Банк Аваль», «ИНГ Банк Украина», Ощадбанк Украины, Эрсте Банк, Укргазбанк, УкрСиббанк, УниКредит Банк,

ОТП Банк.

По информации НБУ, список первичных дилеров будет уточняться.

Как сообщал ранее Минфин, среди отобранных как первичные дилеры, кроме указанных, также значатся «Родовид Банк», банк «Киев», банк «Киевская Русь».

С 19 февраля т.г., согласно постановлению Нацбанка №13 от 15 января 2010 года, в первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) смогут участвовать только первичные дилеры.

Как сообщал УНИАН, в Государственный бюджет Украины на протяжении января 2010 года по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступило средств на общую сумму 1 млрд. 166,82 млн. грн. Средневзвешенная доходность ОВГЗ составила 22,32% годовых.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за январь составил 389,31 млн. грн., в том числе основной долг – 141,45 млн. грн., уплата дохода – 247,86 млн. грн.

Национальный банк Украины в январе этого года осуществил операции по выкупу у банков облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 6,32 млрд. грн. (по номинальной стоимости).