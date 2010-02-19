"Укрсоцбанк" погасил свои трехлетние еврооблигации

АКБ "Укрсоцбанк" 18 февраля своевременно и в полном объеме выполнил свои обязательства по еврооблигациям, выпущенным в феврале 2007 года на сумму 400 млн. дол. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба банка со ссылкой на Управление по вопросам управления активами и пассивами.

Напомним, что процентная ставка по выпуску loan participation notes (LPN) "Укрсоцбанка" была установлена на уровне 8% годовых. Лид-менеджерами выпуска выступили ABN AMRO Bank N.V. и Credit Suisse.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 40,557 млрд. грн., обязательства – 37,629 млрд. грн., уставный капитал – 1,270 млрд. грн., собственный капитал – 6,028 млрд. грн. Банк по итогам 2009 года получил чистую прибыль 126,761 млн. гривень.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».