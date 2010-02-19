Эксперт: котировки украинских CDS практически не изменились

Котировки украинских суверенных кредитно-дефолтных свопов (CDS) с 12 по 18 февраля практически не изменились (показали снижение на 1,7. б.п. – с 980.8 б.п. до 979.1 б.п.). Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной группы «Сократ» Максим ШТЕПА.

По его словам, украинские еврооблигации показали смешанную динамику, так, например суверенный выпуск с погашением в 11 году повысил доходность с 10% до 10,3%, более длинный выпуск с погашением в 13 году наоборот показал снижение доходности на 0,3% - с 11,5% до 11,2%. Бумаги Укрсиббанк-10 сохранили свою доходность в размере 9,8%, а Киев-11 показал значительное снижение доходности – с 18,2% до 17%.

По мнению аналитика, в ближайшей будущем развитие событий на политической арене Украины будет иметь определяющее влияние на инвесторов.

Он также сообщил, что на следующей неделе намечено погашением крупного займа в 400 млн. долл. "Укрсоцбанком". "Мы ожидаем, что эмитент без проблем выкупит свои бумаги, это станет еще одной положительной новостью для инвесторов", - отметил он.

Говоря о ситуации с еврооблигациями Интерпайп-10, М.ШТЕПА отметил, что, по его мнению, эмитент имеет желание выполнить свои обязательства по публичным долгам, но ему в этом может помешать реструктуризация непубличной задолженности. В текущее время на рынке наблюдается неопределенность по этому поводу, что вылилось в рост доходности выпуска (в текущее время доходность составляет уже более 77%). "Даже если эмитенту не удастся выкупить свои еврооблигации, мы ожидаем, что "Интерпайп" предложит максимально лояльные условия реструктуризации своего выпуска", - добавил аналитик.