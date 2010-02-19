Фондовый рынок Польши вырос на 0,9%

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил текущею неделю ростом на 0,9% после снижения на 0,2% на предыдущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, «голубые фишки» закончили пятницу на уровне 2249,48 пункта, что на 0,6% ниже вчерашнего закрытия, но в плюсе по сравнению с 2230,44 пункта, на которых они начинали неделю.

Другие индексы биржи закончили день в зеленой зоне. Индекс общего рынка вырос на 0,16%, sWIG80 – на 0,45%, mWIG40 – на 0,5%.

Объем торгов по текущему курсу 2,95 зл./долл. составил около 300 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля WIG20 за два дня обвалился на 8%, дав основания аналитикам говорить о начавшейся корректировке на растущем с февраля прошлого года рынке. В результате падения «голубые фишки» почти достигли минимальных уровней котировок с ноября прошлого года.

Справка УНИАН. WIG20 в январе 2010 года продолжил ралли, достигнув нового рекорда роста в конце месяца на уровне 2489,45 пункта, но после этого упал, закончив прошлый месяц снижением на 0,25%.

В 2009 году польские «голубые фишки» подорожали на 33%.