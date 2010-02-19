Эксперт: украинский рынок акций к концу дня начал подрастать

Сегодня, из-за повышения учетной ставки ФРС США, украинский рынок акций открылся в красной зоне, однако ближе к закрытию котировки начали подрастать.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Он отметил, что по итогам пятницы, 19 февраля, индекс УБ закрылся в плюсе (+0,66%), а индекс ПФТС снизился (-0,03%). Объем торгов на УБ составил 35 млн. грн. Среди голубых фишек лидером роста сегодня стали бумаги «Азовстали», которые добавили 1,12%.

По прогнозам аналитика, в ближайшее время акции других сталелитейных компаний также покажут позитивную динамику. В целом по итогам сегодняшней торговой сессии большинство голубых фишек закрылись на уровне вчерашнего дня.