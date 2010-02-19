Phoenix Capital: украинские акции показали позитивную динамику

На западных рынках украинские бумаги в ходе сегодняшних торгов демонстрировали в целом позитивную динамику.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его информации, продолжая отыгрывать новость о предстоящем поглощении своего конкурента Allseeds, бумаги «Кернел» на значительных объемах торгов добавили 3,9%. Акции «Астарты» при этом практически не изменились в цене.

Как сообщил аналитик, бумаги Cadogan Petroleum упали на 6,3%, вернувшись на уровень цен до объявления о продлении лицензии на Битлянское нефтегазовое месторождение. Regal Petroleum добавил 2,2%, JKX снизился на 1,8%. Акции Ferrexpo остались на уровне вчерашнего закрытия.

А.НЕСТЕРУК отметил, что бумаги компании «XXI век» сегодня продолжили свой рост и добавили в цене 4,3%. По МХП прошла одна сделка на 3% ниже уровня рынка, однако вскоре котировки отыграли незначительное падение и закрылись на уровне вчерашнего дня.